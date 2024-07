Instagram va permettre de créer son avatar intelligent (IA)

Le réseau social du futur

les créateurs peuvent personnaliser leur IA en fonction de certains paramètres, comme leur contenu Instagram, des sujets à éviter ou des liens qu'ils veulent partager

influenceurs

. Cette dernière sera d'ailleurs beaucoup plus ressemblante que tout ce que pouvaient apporter les fonctions précédentes. Dans un billet de blog, Meta estime que. Le message se poursuit en évoquant d'autres outils, comme les réponses automatiques effectuée par une IA.L'idée de Meta est que lescréateurs de contenus et les utilisateurs professionnels pourront utiliser ces avatars pour être plus proches de leurs fans ou leur public.: ils pourront parler directement avec des internautes dans les fils de discussion et répondre à des commentaires.Les utilisateurs peuvent commencer à utiliser AI Studio via le site Web de Meta ou en commencer un nouveau chat IA directement sur Instagram.