Apple a préféré Google à Nvidia pour entrainer Apple Intelligence

L'IA d'Apple entrainée sur les serveurs de Google

Une solution temporaire

Projet ACDC

Selon un rapport lié à la recherche sur l'intelligence artificielle (pour Tensor Processing Unit, des puces dédiées aux calculs d'intelligence artificielle et optimisées pour cette tâche). Nvidia, un acteur très important et performant sur ce marché (mais dont les puces sont très coûteuses et avec une disponibilité aléatoires tant elles sont demandées), n'est pas citée, ce qui pourrait laisser penser qu'Apple s'en est tenue à l'usage des outils de Google.Ce choix ne serait pas vraiment étonnant, Apple n'ayant pas encore les infrastructures nécessaires pour concevoir et entrainer ses modèles. A terme,. Apple a donc certainement lancé ses travaux en mettant à profit les serveurs de Google, avant de pouvoir passer sur ses propres infrastructures lorsque ces dernières seront prêtes et assez performantes.Pour rappel, au sein de ce qu'Apple nommeen interne, les serveurs seraient équipés dans un premier temps de puces M2 Ultra,, dont le Neural Engine (le NPU d'Apple, pour Neural Processing Unit, la partie dédiée aux calculs d'apprentissage automatique) profiterait d'une hausse de performances.