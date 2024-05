Des serveurs dotés de puces Apple Silicon : qu'est-ce que le projet ACDC ?

Des serveurs dotés de puces Apple Silicon

Project ACDC

Project ACDC

Si Apple n'a encore pas communiqué officeillment sur ses plans concernant l'intégration de davantage d'IA au sein de ses systèmes, nul doute que la firme planche sur le sujet depuis longtemps en interne. Selon un article publié par nos confrères du Wall Street Journal sur les machines de son catalogue.Au sein de ce que la firme nommeraiten interne,, dont le Neural Engine (le NPU d'Apple, pour Neural Processing Unit, la partie dédiée aux calculs d'apprentissage automatique) profiterait d'une nette hausse de performances.. En effet, si Apple compte selon les rumeurs traiter certaines requêtes en local, les fonctions les plus poussées devraient encore nécessiter un accès au cloud, et donc à des serveurs pour effectuer les calculs. Si les serveurs d'Apple ne sont pas encore disponibles et assez performants,, comme OpenAI ou Google afin de ne pas prendre trop de retard dans la course à l'IA.