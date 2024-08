JO Paris 2024 : X crée un hashmoji Antoine Griezmann #AlerteMédaille

Alerte médaille

Hashflag / Hashmoji ? Qu'est-ce que c'est ?

Et personne n'ignore les les posts acharnés d'Antoine Griezmann sur X ! Il faut dire que le footballeur est particulièrement actif depuis le début et ne manque aucune occasion de féliciter les Français.. Cet esprit bon enfant a créé un petit buzz, et même le compte officiel des JO s'y met !A tel point que, dans l'europhorie de la soirée nautique d'hier soir,L'icône en question est inspirée de son selfie posté lors des épreuves d'équitation au château de Versailles.Notons que la pratique du Hashflag / Hashmoji (selon votre préférence) est une décision purement souveraine et marketing de X en lien avec certains évènements.avec ses keynotes sous la forme d'une variation de son logo pomme dans les couleurs de l'évènement en question (mais toujours après le tag #AppleEvent).Pour ceux que cela intéresse, le compteles répertorie quasiment tous, notamment l'ensemble de ceux créés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.