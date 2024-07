Comment regarder les JO de Paris 2024 ?

La cérémonie d'ouverture !

Et les épreuves ?

La cérémonie d'ouverture des JO Paris 2024 se déroulera donc aujourd'hui,. La cérémonie d'ouverture des JO Paris 2024 sera à suivreou(disponible va différents abonnements comme la TNT, Prime Vidéo, Molotov...).Pour cela, vous pourrez utiliser. Tout cela sans compter les diffusions via les nombreuses chaines étrangères dont vous pouvez disposer via les box internet / TVPour ceux qui ne seraient pas sur place ou qui souhaiteraient regarder uniquement leur discipline de prédilection,. En France, rappelons que les groupes France Télévisions et Eurosport se partagent les droits télévisuels des JO 2024. Notons que les JO seront diffusés en 4K sur France 2 et 3 UHD.Depuis le 8 mai,, elle a d'ailleurs commencé par la diffusion du parcours de la flamme olympique dans son périple de 1625km. La chaine France.tv Paris 2024 est le fruit d'un partenariat avec TVU Networks et se distingue par son système novateur 100% basé sur le cloud et la 5G / Starlink.Cette nouvelle chaine qui diffusera, l'ensemble des box des opérateurs, ainsi que sur les appareils, dont l'Apple TV, sur lesquels l'App France TV est disponible. La diffusion des contenus seront partagés entre France 2, France 3, France 4, France 5 et cette chaine, soit une cinquantaine d'heures par jour au total !, que vous pouvez retrouver par exemple dans l’application myCANAL ou Max (Warner Bros). Notons qu'il est possible de souscrire très rapidement à cette dernière en passant par Amazon Prime Vidéo (avantageux si vous êtes déjà abonné Amazon Prime). L'avantage est de pouvoir disposer d'encore plus de (re)diffusions via les neufs chaines d’Eurosport.Au niveau de la programmation, il faudra jongler et faire preuve d'analyse pour s'y retrouver,, chacun des sept autres canaux se partageront les contenus en fonction des disciplines (par exemple, si vous êtes fan de basketball, il faudra plutôt miser sur Eurosport 6).