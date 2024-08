Léon Marchand explose le trafic des opérateurs mobiles #AlerteMédaille

Un nouveau record !

Avec trois titres de champion olympique (faut-il le rappeler, du 400 mètres 4 nages en 4.02.50, du 200 mètres papillon en 1.51.21 et du 200 mètres brasse avec 2.05.85 ),, certains étant même en train d'assister à d'autres épreuves. Certaines ont été suspendues le temps des quatre longueurs et de l'ovation !Désormais, l'heure est au bilan d'après les informations fournies par Orange et SFR au Figaro. En effet, les deux opérateurs ont observé desau niveau du trafic au moment des deux dernières finales qui se déroulaient à moins de deux heures d'intervalle le 31 juillet 2024.Ainsi,. De son côté, avec certes moins d'utilisateurs et des tendances moins, SFR a enregistré 1,8 terabits par seconde, sans pour autant dépasser son propre record historique.Quant à eux, Free et Bouygues Télécom ont du connaitre la même situation même s'ils n'ont pas fourni d'informations officielles. A la fin des Jeux, on aura certainement-notamment au niveau des box-, en fonction des différentes épreuves, et il est probable que les résultats soient sensiblement du même acabit.D’ailleurs, on pourra aussi se connecter un peu avant, et ce, pour encourager un autre champion,qui se lancera à 20h30 pour le 50 mètres Nage Libre !Pour ne rater aucune épreuve et vérifier les horaires de diffusion -qui peuvent évoluer au cours de la journée-, on vous conseille de les vérifier sur Paris 2024 Jeux Olympiques . Pour cela, il faut se rendre dans l’onglet calendrier, qui se trouve en bas à gauche de l’app. On y trouve de nombreux filtres par discipline et par jour, mais aussi des fiches techniques et une petite biographie sur les différents athlètes en compétition, avec leurs précédents titres et olympiades.