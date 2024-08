Warren Buffett vend la moitié de ses actions Apple !

50% d'actions vendues !

ravi de voir Berkshire vendre la moitié de la valeur Apple à un peu moins de 400 millions d’actions. Ils possédaient plus d’un milliard d’actions il y a quatre ans

Simple prise de bénéfices ou défiance ?

Pour ce troisième trimestre, Apple affiche une hausse de son chiffre d'affaires de 4,87 % sur une année. Pour ce trimestre, elle enregistre un très beau chiffre d'affaires de 85,777 milliards de dollars et un bénéfice de 1,40 dollars par action, soit un bénéfice total de 21,448 milliards de dollars (en hausse de 7,88 % sur un an).

(soit 5,15% du capital d’Apple), pour un montant total estimé à 173,550 milliards de dollars, ce qui en faisait le troisième plus gros actionnaire de Cupertino. À cette même date, les deux premiers étaientavec 1,32 milliards d’actions (soit 8,60% du capital) etavec 1,04 milliards d’actions, soit 6,79% du capital.Mais, bien avant la publication des derniers résultats d'Apple , Berkshire Hathaway a donc vendu une grande quantité d'actions Apple, et ce, sans trop de détails. Mais c'était sans compter les indiscrétions de Christopher Bloomstran ().Celui-ci se dit. Il ne cache pas de plus son souhait de voir une nouvelle réduction de son investissement dans Apple à très court terme.. Ainsi, depuis avril, la valeur est passée d’un peu moins de 170 dollars à 219 dollars, avec un pic à plus de 234 dollars le 16 juillet.Aussi, on peut tout simplement penser que le fonds a souhaité se faire un peu de liquidités en vendant une part de ses actifs ou encore diversifier son portefeuille pour étaler les risques. Si cette hypothèse se révèle juste,. Ce serait ainsi environ 12,5 % des avoirs Apple de Berkshire Hathaway qui aurait changé de mains au premier trimestre 2024.. En effet, toujours au 31 mars, Apple représentait 40,81% du portefeuille de Berkshire Hathaway, loin devant Bank of America et ses 11,99% des possessions du fonds d’investissement.