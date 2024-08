L'IA va-t-elle booster les résultats trimestriels d'Apple ? (réponse ce soir)

Un trimestre surprise ?

Pour rappel, Apple a déclaré l'année dernière, pour son troisième trimestre 2023 : 39,67 milliards de dollars pour l'iPhone (39,9 milliards de dollars estimés et en baisse par rapport à 40,67 milliards de dollars au troisième trimestre 2022), 6,84 milliards de dollars pour les Mac (estimation de 6,6 milliards de dollars, en baisse par rapport à 7,38 milliards de dollars au troisième trimestre 2022), 5,79 milliards de dollars pour l'iPad (environ 6,4 milliards de dollars estimés, en baisse par rapport à 7,22 milliards de dollars au troisième trimestre 2022) et 8,28 milliards de dollars pour les Wearables, Home et accessoires.

Quelques modestes prévisions

Nous prévoyons que notre activité Services connaîtra une croissance à deux chiffres à un rythme similaire à la croissance que nous avons signalée pour le premier semestre de l'exercice.



Et nous prévoyons que les revenus de l'iPad connaîtront une croissance à deux chiffres. Nous prévoyons que la marge brute se situera entre 45,5 % et 46,5 %. Nous prévoyons que les dépenses d'exploitation se situeront entre 14,3 et 14,5 milliards de dollars.



Nous prévoyons que les autres revenus et dépenses s'élèveront à environ 50 millions de dollars, hors impact potentiel de la valorisation à la valeur de marché des investissements minoritaires, et que notre taux d'imposition sera d'environ 16 %.

un consensus à 84,44 milliards de dollars

Les nouveaux produits comptabilisés ce trimestre !

Comme d'habitude, une conférence audio et la séance de questions / réponses s'enchaineront après la mise à jour du site, Tim Cook et Luca Maestri -respectivement CEO et le CFO de la firme- y officieront d'une main de maître. Pour rappel, cette dernière prend plutôt la forme d'une présentation orale, en présence quelques journalistes américains -toujours les mêmes et triés sur le volet.Précisons que c'est généralement le trimestre le plus calme et le moins important de l'exercice. Toutefois,. De même les annonces de la WWDC (notamment l'IA ou Apple Intelligence) pourront également impacter les chiffres, les premières bêtas d'iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS 15.1 ayant été déployées lundi soir.Depuis quelques trimestres,Ils ont toutefois indiqué espérer beaucoup de l’iPad et des Services !. Enfin, pour le bénéfice par action, la moyenne se stabilise à 1,35 dollar (soit entre 1,29 et 1,45 dollar par action). L’an dernier, il s’élevait à 1,26 dollar. Le bénéfice pourrait atteindre ainsi 20,66 millards de dollars (à comparer aux 19,881 milliards il y a un an, soit une hausse de 3,92%).Après une période plus que morose, les analystes s’attendent à un début de retournement de situation avec une baisse plus mesurée des ventes avant un retour à la hausse pour le reste de l’année. Les analyste fondent de très grands espoirs dans l’iPhone 16 pour redorer le blason de Cupertino dans le pays. Dans ces conditions et avec de telles perspectives, certains regardent avec optimisme s'approcherde capitalisation boursière.