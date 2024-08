Plus d'une centaine de cyber-attaques pendant les JO de Paris 2024 !

Des centaines d'attaques

un événement de sécurité d'origine cyber avec un impact bas pour le système d'information de la victime, requérant une intervention minimum de l'Agence

un acteur malveillant a conduit des actions avec succès sur le système d'information de la victime

les entités gouvernementales, le sport, les transports et les télécommunications

Tous les événements cyber survenus au cours de cette période sont globalement caractérisés par leurs faibles impacts

Quels type d'attaques ?

En effet,en lien avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été signalés à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pendant les épreuves, sans pour autant les perturber. De même, le ministère de l'Intérieur dans le Cyberespace (ComCyber-MI) a indiqué à l'AFP avoir recenséentre le 7 mai et le 12 août 2024.Ce qui est nettement moins que ce que les services craignaient. Pour rappel, lors des Jeux Olympiques à Tokyo de 2021, les organisateurs ont dit avoir affronté plus de 450 millions d'attaques cyber. Les services français s'attendaient alors à dix fois plus d'attaques pour cette édition, mais il n'en a rien été et ces dernières se sont révélés assez faciles à maitriser.Dans le détail, entre le 26 juillet et le 11 août 2024,correspondants àmais également 22 incidents avecL'agence précise que ces incidents ont principalement visé, rendant les services momentanément indisponibles.La majorité a été effectuée via(dite de déni de service, c'est-à-dire l'envoi simultané d'innombrables requêtes pour faire saturer les serveurs et entraîner des dysfonctionnements). Il y a euet les autres événements cyber sont liés à des compromissions réussies ou tentées, des divulgations de données ou des signalements de vulnérabilités.Le plus important s'est déroulé dans la nuit du 3 au 4 août,ainsi qu'une quarantaine de musées français. Mais cela n'a pas affecté les systèmes d'information impliqués dans le déroulement des JO. Il n'en reste pas moins que l'attaque la plus médiatique a été effectué par un dangereux criminel à quatre pattes qui est toujours en liberté ! Ce dernier a en effetqui permettaient la diffusion des épreuves des Jeux olympiques dans la fan zone du Château de Vincennes. Plusieurs actes de vandalisme sur la fibre optique de plusieurs opérateurs ont également eu lieu le 29 juillet dernier