Transfert illégal de données : Uber écope d'une amende record en Europe

Une sanction de 290 millions d'euros

Le 22 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité néerlandaise de protection des données a prononcé à l’encontre des sociétés UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. une amende de 290 millions d’euros pour avoir transféré des données personnelles hors UE sans garanties suffisantes.

concernait notamment l’information des personnes et les transferts de données personnelles hors de l’Union européenne. Le 11 décembre 2023, l’autorité néerlandaise avait prononcé une première amende de dix millions d’euros pour plusieurs manquements à l’information des chauffeurs

La CNIL a étroitement coopéré avec son homologue tout au long de la procédure, au moment des contrôles et de l’analyse des preuves obtenues, puis lors de l’examen du projet de décision dans le cadre de la procédure du guichet unique , peut-on lire sur le site de la Cnil

C'est en effet ce que vient de dévoiler l’Autorité des données personnelles (- AP) neerlandaise. Cette dernière estime que la firme de VTC a effectué, et ce,. Au vu de la somme et des retombées de cette sanction, l’entreprise compte bien faire appel.Précisons qu'il s'agit d'une enquête menée en collaboration entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés (France) et l’Autorité des données personnelles (Pay-Bas). A la base, on trouve en effetCette dernière. En effet, la société américaine ne dispose que d'un seul siège pour toute l'Europe, situé donc dans la capitale néerlandaise. En application des procédures de coopération entre autorités instaurées par le RGPD, seule l’autorité néerlandaise de protection des données était compétente pour mener les investigations sur ce dossier, quand bien même la plainte était en France.