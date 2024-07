iOS 18.1 et IA : Apple ne veut vraiment pas de bêta-testeurs en Europe

Les limites officielles d'Apple

Apple Intelligence est gratuit pour les utilisateurs et sera disponible cet automne en version bêta dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia en anglais (États-Unis). Certaines fonctionnalités, plateformes logicielles et langues supplémentaires seront disponibles dans le courant de l’année prochaine. Apple Intelligence sera disponible sur iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ainsi que sur les iPad et Mac équipés d’une puce M1 (ou modèle ultérieur), avec la langue de Siri et celle de l’appareil réglées sur l’anglais (États‑Unis)

Nous sommes inquiets du fait que les obligations d’interopérabilité du DMA nous amènent à compromettre la sécurité de nos produits

Comment passer ces limites ?

C'est un Non définitif....

de demander à sa cousine en Californie de créer un Apple ID américain depuis son ordinateur à LA

Echec du combo Apple ID US + VPN

En effet pour pouvoir entre-apercevoir les nouvelles fonctions IA disponibles avec iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS 15.1,: un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro max, un iPad ou un Mac doté au minimum d'une puce M1.. La firme a annoncé la suspension momentanée des fonctions Recopie d'iPhone, partage d'écran SharePlay et Apple Intelligence, et ce, pour des raisons de non-conformité avec le DMA.Fin juin, Apple avait annoncé jusqu’à nouvel ordre du déploiement de son IA,, sur le Vieux Continent. D'après Cupertino, il existerait des. Aussi, mais aussi de s'exposer à une éventuelle sanction. En pratique, la firme craint que les nouvelles obligations européennes (obligation d'ouvrir certains services) ne créent des portes d'entrées pouvant être exploitées par des personnes malveillantes.. Pour cela, il faudra se rendre dans l'application Réglages (iOS 18.1 et iPadOS 18.1) ou Réglages Système (macOS 15.1) pour switcher les options Région/Pays, langue du système et langue d'Apple Intelligence/Siri)En pratique,, il n'est même pas besoin de changer son identifiant Apple français (ou d'un autre pays d'Europe) pour en prendre un américain. Vous pouvez d'ailleurs lire le test des outils d'écriture de June.Le reste du monde hors UE ne semble pas aussi contraint et de nombreux utilisateurs semblent arriver à accéder aux nouvelles fonctions sur leur iPhone et leur iPad !Aussi, beaucoup en Europe se sont cassés les dents depuis lundi et nous également. En effet,dans les paramètres de son smartphone ou sa tablette, ou toutes les options de langues.: pas plus que d'enlever sa géolocalisation, de couper le Wi-Fi, basculer en mode Avion, Se connecter au réseau en ethernet, passer par le Mac avec un VPN, utiliser un VPN, prendre un Apple ID US individuel (même en entrant les renseignements d'une personne existante), de prendre un Apple ID US d'un développeur enregistré, de télécharger sur l'App Store US,, de passer un achat sur l'App Store US, de valider un abonnement Apple News+...