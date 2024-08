iOS 18 : Safari masque facilement... les bandeaux de cookies du RGPD, jugés "gênants"

masquer les éléments gênants.

gomme magique

Une gomme magique bien ciblée

statiques

Contre les cookies mais pas les pubs !

Lecteur

, façon Harry Potter :Personne n'avait vu venir cetted'un nouveau genre, puisqu'elle permet de masquer n'importe quel élément d'un site d'un petit clic de souris ou de geste du doigt sur iOS.Techniquement, il est possible deApple ne se base pas uniquement sur les "DIV", ces blocs HTML bien connus, mais sur des portions entière d'éléments.. Cela peut sembler utile pour certains éléments gênants, comme des demandes d'abonnements payants, de souscriptions à une mailing-list et autres popup intégrés à la page trop récurrents.En pratique,, censés nous aider à contrôler nos données, mais que l'on valide (ou pas) sans trop réfléchir la plupart du temps. L'Europe appréciera (ou pas), même si de nombreux plug-ins (validés par Apple) proposent déjà cette suppression quasi automatique.car ces préférences sont justement enregistrées... dans des cookies, comme on vous le rappelait encore récemment . Depuis quelques années, Safari flingue tous vos cookies, y compris ceux qui sont légitimes, sous couvert de protéger vos données. Cette fonction pallie donc en réalité un comportement mal conçu de Safari (et d'ITP), l'arroseur arrosé !Plus amusant encore, la gommeVous pouvez donc supprimer une pub, mais au prochain rafraichissement, l'annonce sera toujours là. Apple ne semble pas vouloir se mettre les éditeurs à dos, car il s'agirait là d'un ad-blocker intégré très efficace, alors même queQu'on apprécie ou non les bandeaux de pub, tout le monde -y compris Apple- a besoin de publicité, y compris dans l'App Store et sans doute bientôt avec AppleTV+.Bref, vous l'avez compris,comme le fait déjà le, les bloqueurs de contenus, et bien-sûr ITP. Reste à savoir si la firme est aussi généreuse et désintéressée qu'elle le suggère... surtout lorsqu'on sait que Google Search et bientôt OpenAI seront toujours au coeur d'iOS.