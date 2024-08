"Se connecter avec Apple" détourné pour se connecter à des sites de deepfakes

Une suspension immédiate

Une analyse Wired a trouvé que 16 des plus grands sites Web de déshabillage et de créations d'images de nus utilisaient l'infrastructure de connexion de Google, Apple, Discord, X/Twitter, Patreon et Line. Cette approche permet aux gens de créer facilement des comptes sur les sites Web deepfake -leur offrant un vernis de crédibilité- avant de payer et de générer des images [...]

Sign with Apple

D'après, notamment via Apple, Google, Discord, Line et Patreon. Mais la présentation semblait surtout donner l'impression d'une validation par ces entreprises.Normalement, l'option Connexion avec Apple () nécessite un compte développeur. Face à cette situation, Apple et Discord ont immédiatement supprimé tous les comptes de développeurs utilisés de cette manière. Plus modéré, Google a dit qu'il prendrait des mesures contre les développeurs si ses CGU n'avaient pas été respectées. De son côté, Patreon a déclaré qu'il interdisait les comptes qui permettent de créer des images explicites, et Line a confirmé l'ouverture d'une enquête. Enfin, X n'a pas fourni le moindre commentaire.