Top 50 des meilleurs apps pour Mac et iPhone !⎜ORLM-519

Apple Intelligence ne sera pas disponible pour votre iPhone et votre Mac à la rentrée ?



Qu’à cela tienne, la fine équipe d’On refait le Mac vous a sélectionné le meilleure des solutions d’IA générative alternatives pour votre iPhone et votre Mac ! Mais ce n’est pas tout, nous vous présentons cette semaine, le top 50 des apps pour Mac et iPhone, florilèges d’ utilitaires, alternatives aux solutions traditionnelles de bureautiques, graphismes, jeux, vidéos, sans oublier les indispensables pour préparer vos vacances ou vous accompagner en voyages !