45 000€ de subventions pour des photographes engagés dans l'environnement !

Le but de ce programme,est d’encourager les photographes , novices ou expérimentés, à créer des récits visuels puissants, axés sur des solutions.Parmi ces subventions,. La subvention phare, la Dr. Jane Goodall Environmental Photography Grant,, est destinée à soutenir un projet majeur. Cette subvention rend hommage à Jane Goodall, figure emblématique de la conservation, et vise à promouvoir des récits visuels qui apportent des solutions aux défis environnementaux actuels. Pour Vital Impacts, cette initiative reflèteet encourage les photographes à raconter des histoires inspirantes surLes autres subventions honorent des personnalités marquantes dans le domaine de la conservation, telles que Sylvia Earle, Hindou Oumarou Ibrahim, Ian Lemaiyan, et Chico Mendes., qu’il soit ou non déjà un professionnel publié. Vous pouvez donc vous lancer si vous débutez (on vous conseille quand même d’avoir un bon niveau) !Une caractéristique importante de ce programme est son ancrage local. Vital Impacts recherche des photographes enracinés dans leurs communautés, capables de capturer les enjeux et solutions environnementaux de leur région., excluant ceux venant de l’extérieur. L’idée est de renforcer une idée du journalisme local et authentique.On peut citer par exemple l’érosion des côtes, qui touche particulièrement des régions comme la Bretagne, la Normandie et les Antilles. La biodiversité en danger est également un problème majeur, avec de nombreuses espèces menacées en métropole et outre-mer comme en Guyane ou en Camargue. La pollution plastique en Méditerranée ou récifs coralliens en Nouvelle-Calédonie sont aussi des sujets qui peuvent être passionnants, ou encore la gestion des déchets dans des territoires insulaires comme la Polynésie française. Quelques idées en vrac donc,En plus des subventions, Vital Impacts offre un programme de. Ces participants recevront un accompagnement personnalisé et auront accès à une série de formations en ligne pour développer leurs compétences et renforcer leurs projets sur le long terme.Les candidatures pour les subventions et le mentorat sont, il va donc falloir faire vite, mais on croit en vous ! Tous les détails de soumission sont disponibles sur le site officiel de Vital Impacts et sur cette page