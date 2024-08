Les dernières nouveautés IA d'iOS 18.1

La gomme magique dans les Photos

Clean Up

Les résumés de notifications

Retrouvez nos vidéos sur les prochains systèmes d'Apple

Durant la WWDC,. La fonction va tirer parti des capacités génératives d'Apple Intelligence .Dans la bêta 3 d'iOS 18.1 et d'iPadOS 18.1,. Elle apparaît comme une nouvelle option, lorsque vous voudrez modifier une image de votre choix. Lors de la première utilisation, il faudra d’abord télécharger la fonctionsur l'iPhone ou l'iPad avant qu'elle ne fonctionne.Ensuite, il faudra tapoter / sélectionner / brosser / encercler la zone à travailler (et trouver le geste qui vous correspond le mieux -plusieurs essais vus seront nécessaire avant de trouver le bon réglage)., avec toujours quelques petites zones un peu pixelisées. Vu qu'il s'agit d'une bêta, la fonction est encore perfectible avant son lancement à l'automne et parait très pratique sur l'iPhone ou l'iPad.Dans les deux versions précédentes d'iOS 18.1, des résumés de notification étaient disponibles pour deux applications natives seulement, Messages et Mail. Désormais, la bêta 3 ouvre cette fonction à n'importe quelle application.(faut-il y voir un petit signe de paix de la part d'Apple par rapport à l'ouverture de ses systèmes ?). Pour cela, le système va passer par l'IA pour récupérer le contenu d'un message, d'un e-mail, d'un titre d'actualité ou tout autre contenu.Pour rappel, au niveau de Mail et Messages, on trouve(le résumé apparait dans la liste de réception). Mail fait d'abord apparaître les messages importants en les affichant en haut de votre boîte de réception et un résumé rapide s'affichera à partir de la vue de la liste. On pourra avoir, mais qui sera toujours plus concis que la lecture de l'intégralité de l'e-mail.