IPPAWARDS : les gagnants des Oscars de la photo à l'iPhone sont connus !

Glen Wilbert United States 1st Place Photographer of the Year - iPhone 11 Pro Max

Oui. Le droit d'auteur et tous les autres droits restent ceux du photographe. Toute photographie utilisée par IPPAWARDS portera la ligne de crédit du photographe. L'utilisation peut inclure la publication dans n'importe quelle publication de sponsor média IPPAWARDS. Tous les participants comprennent et acceptent que toute image soumise au concours puisse être utilisée par IPPAWARDS à des fins de marketing et de promotion, y compris dans tous les médias tels que les expositions, les médias imprimés et numériques directement liés au concours IPPAWARDS.

Abstrait - Jose Manuel Garcia Gonzalez

Le but de ce concours est bien évidemment de célébrer la photographie dans son ensemble mais avec comme unique contrainte qu’elles soient prises avec un iPhone.Créé en 2007 (avec le premier iPhone), l'IPPAWARDS est considéré comme le concours le plus prestigieux, du fait de son ancienneté et son succès. Il est d'ailleurs surnommé les Oscars de la photo sur iPhone. Les photographes de tous niveaux peuvent chaque année soumettre leur(s) participation(s), selon des conditions relativement simples.Premièrement, la photo doit avoir été, que cela soit avec un iPhone, ou alors un iPad (il y en a). Deuxièmement, elle-exception faite d'un compte perso sur un réseau social de type Facebook, Instagram, etc. En outre,(comme Photoshop), mais il est possible d'utiliser toutes les applications iOS.Le concours propose plusieurs: notamment architecture, paysage, portrait, voyage, coucher de soleil, ou encore nature morte. Il suffit de se rendre sur le site et de sélectionner le nombre d'images que vous souhaiter envoyer (de un à cinquante), de suivre le processus détaillé pour les frais d'inscription et de sélectionner les images pour les télécharger. Rappelons que la(et de plus en plus cher, faut-il le souligner) : 5,50 dollars pour une photo, 12,50 dollars pour trois, 18,50 dollars pour cinq, etc.Enfin, concernant les droits à l'image, il est expressément