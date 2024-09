Rollei 35 AF : le meilleur argentique du moment !

Un appareil photo argentique iconique

Pour les non-initiés,. À l’époque, c’était le plus petit appareil photo 35 mm jamais conçu, un véritable exploit d’ingénierie qui a séduit les amateurs de photographie du monde entier (y compris moi-même, qui l’ai utilisé avec bonheur pendant un temps). Avec son design compact et son objectif Carl Zeiss rétractable, le Rollei 35 offrait une portabilité inégalée sans compromettre la qualité d’image. Il a été largement adopté par des photographes amateurs et professionnels.Toujours argentique , il vous faudra y glisser des pellicules 35mm. Sous son look rétro,: un système autofocus basé sur le LiDAR pour une mise au point ultra-précise, une première pour un appareil photo argentique ! Et si cela ne suffit pas à éveiller votre curiosité, il propose également une exposition automatique et un verrouillage de la mise au point. Autant dire que c’est un petit bijou, bien plus simple à utiliser que son ancêtre, réputé pour sa mise au point manuelle exigeante.Pour les adeptes de la photographie en basse lumière,t : il calcule automatiquement l’intensité lumineuse nécessaire pour garantir une scène parfaitement éclairée.Le Rollei 35 AF offre aussi un contrôle manuel complet pour ceux qui aiment garder la main sur les réglages., et profiter de l’avance manuelle du film. C’est comme faire un bond dans les années 70, avec une touche de modernité.Côté rétro,à l’ancien modèle Carl Zeiss rétractable. Ce nouvel objectif, fixe et performant, promet de maintenir une qualité d’image optimale tout en préservant le format compact de l’appareil. On a hâte de voir.Niveau prix, le Rollei 35 AF se décline en deux options : la version argentée à 799$ (— je viens de le commander , donc vous pouvez me faire confiance), et la version noire, légèrement plus chère, à 828$ (déjà en rupture de stock, semble-t-il).. Je vous en reparle dès que je le reçois !