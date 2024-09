Meta, Snap et TikTok s’allient pour lutter contre le suicide

Début 2024, Mark Zuckerberg s'excuse devant le sénat US après avoir été interpellé sur les dangers de Facebook pour les enfant

Comment fonctionne Thrive ?

S’épanouir

hashes

Pourquoi une telle collaboration est-elle cruciale ?

Il est impératif que l’industrie technologique collabore pour empêcher leur propagation

Le partage de signaux entre les plateformes est une réponse novatrice qui améliore la protection des utilisateurs à l’échelle mondiale

En France, le numéro national de prévention du suicide est le 3114

Des actions concrètes déjà en place

Le principe de Thrive (que l’on peut traduire par) repose sur un système de partage de “hashes”, des codes correspondant aux images ou vidéos représentant des comportements suicidaires ou d’automutilation. Lorsqu’un contenu illicite ou potentiellement à risque est détecté sur une de ces plateformes, ces entreprises peuvent partager cesentre elles afin de prendre des mesures immédiates. Selon Meta, ce processus ne contient aucune information personnelle des utilisateurs, garantissant ainsi la sécurité des données. C’est d’ailleurs Meta qui assure et prend en charge l’infrastructure technique de Thrive, utilisant la même technologie que celle de son programme Lantern,Selon Antigone Davis, vice-présidente de la sécurité globale chez Meta , les défis viraux et les contenus nocifs ne se limitent pas à une seule plateforme., souligne-t-elle. L’objectif de cette collaboration est donc dePour le Docteur Dan Reidenberg, expert en prévention du suicide et directeur de Thrive, cette initiative représente une avancée considérable dans la lutte contre la crise de santé publique liée au suicide., a-t-il déclaré. Toute la difficulté du projet est de, où les utilisateurs peuvent discuter de leurs difficultés, sans encourager ni promouvoir des comportements dangereux.Entre avril et juin 2024, Meta a pris des mesures contre plus de. La plateforme autorise bien les discussions sur ces sujets sensibles, mais elle impose des restrictions strictes pour éviter la diffusion de contenus graphiques. Meta rend aussi ces contenus plus difficiles à trouver via les moteurs de recherche et les cache des utilisateurs adolescents, même si ces derniers suivent les comptes concernés.Thrive est une approche intéressante dans la manière dont les entreprises technologiques abordent la question du suicide et de l’automutilation.jusqu’à présent.