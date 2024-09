Lunettes connectées : Meta devance encore Apple !

Meta entend bien développer plusieurs générations de lunettes intelligentes

plusieurs générations de lunettes intelligentes

l'extension de son partenariat avec Meta Platforms via un nouvel accord de long terme qui prévoit une collaboration des parties jusqu'au cours de la prochaine décennie pour développer plusieurs générations de lunettes intelligentes

Un avenir prometteur

Ainsi, on apprend que, et ce, afin de poursuivre leur collaboration dans le cadre d'un nouvel accord de long terme. Ce dernier permettra de développerDans un communiqué disponible sur son site web, EssilorLuxottica évoqueEn marge de son casque ARVR, Meta a choisi de développer ce produit plus portable, et avec raison.Avec ces lunettes, les utilisateurs peuvent prendre des photos et des vidéos de ce qu'ils voient en cliquant simplement sur un petit bouton, mais aussi diffuser en direct sur Instagram ou pour passer des appels téléphoniques.qu'avec un casque -sans parler du prix qui est largement plus abordable.: la traduction en temps réel d'un texte que vous regardez, ou encore l'analyse des objets que vous regardez (deux fonctions à venir sur les Ray-Ban Smart Glasses), que ce soit pour vous donner des informations contextuelles, ou une recette de cuisine adaptée aux ingrédients devant vous.En France,et sont disponibles en différents modèles et couleurs. Il est, de plus, tout à fait possible de rajouter des verres à sa vue.