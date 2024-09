URGENT : Thierry Breton, commissaire européen, démissionne

Une démission vraiment surprise

Breton,, a révélé que son nom avait été retiré de la composition du prochain collège des commissaires à la demande de von der Leyen. Il a exprimé son désaccord avec cette décision, affirmant qu’elle n’avait jamais été discutée directement avec lui. Dans sa lettre, il critique également ce qu’il qualifie deau sein de la Commission européenne. Ce départ marque la fin d’une période riche en bouleversements au sein de l’institution, où Breton a joué un rôle majeur dans la régulation des géants technologiques.Pour rappel,, dont Elon Musk. Depuis que Musk a acquis Twitter, la plateforme a été critiquée pour sa gestion de la désinformation et des discours haineux. Thierry Breton, en tant que commissaire en charge de la mise en œuvre du Digital Services Act (DSA), a été. En octobre 2023, lors de l’escalade du conflit entre Israël et le Hamas, il a adressé un ultimatum à Musk, lui demandant de prendre des mesures contre les informations trompeuses et violentes circulant sur X. Musk n’avait pas apprécié , du tout.La relation entre Breton et Musk n’a pas toujours été aussi tendue. Dans les premières années de la mise en œuvre du DSA, les deux hommes s’étaient rencontrés à plusieurs reprises pour discuter des nouvelles régulations,. Les relations se sont détériorées lorsque l’UE a ouvert une enquête contre X en 2024, accusant la plateforme de ne pas respecter les obligations de transparence et de modération prévues par le DSA. Musk a rapidement riposté, qualifiant les lois européennes deElon Musk n’est pas le seul géant de la tech avec qui Thierry Breton a eu des démêlés. En 2023, Breton s’est également frotté à Tim Cook , au sujet de la fermeture de l’écosystème de la marque à la concurrence. Là aussi, dans le cadre du DMA,, tels que l’e-wallet et l’App Store, à des fournisseurs tiers. Pour Breton, ces régulations étaient essentielles pour freiner le monopole de grandes entreprises comme Apple et garantir une saine concurrence.Au-delà de ces conflits, Thierry Breton a été une voix centrale dans l’élaboration des lois sur l’avenir numérique de l’Europe., avec des critiques croissantes quant à la gestion de von der Leyen.On est maintenant en droit de se demander, ce qui expliquerait aussi ce départ précipité.