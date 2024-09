Michel Barnier, quelles sont ses positions sur le numérique ?

Souveraineté numérique européenne

Régulation des plateformes numériques

RGPD et cybersécurité

Michel Barnier l’influenceur (plus ou moins)

Barnier est avant tout un ardent défenseur de la souveraineté numérique européenne., il plaide pour le développement d’infrastructures numériques propres à l’Europe, telles que des centres de données et des solutions cloud. Pour lui, et il n’est pas le seul, cette indépendance est cruciale pour assurer la sécurité et la compétitivité de l’Europe dans un monde de plus en plus connecté. Barnier insiste également sur une meilleure coordination entre les États membres pour renforcer la présence européenne sur la scène technologique mondiale. Sur ces thématiques il est assez proche des positions de Thierry Breton , l’actuel Commissaire européen (celui qui se fait embrouiller par Elon Musk de manière parfois triviale).Dans le même esprit, Michel Barnier a soutenu des initiatives européennes visant à. Il a participé à des discussions sur des réformes antitrust, afin de limiter les abus de position dominante tout en encourageant la concurrence et l’innovation. Il estime que le marché numérique doit être équitable pour tous les acteurs, en particulier les startups européennes qui peinent à rivaliser avec les géants du secteur.Michel Barnier est aussi un fervent, notamment à travers le Règlement général sur la protection des données (le célèbre RGPD). Il considère que la protection des données est essentielle pour la souveraineté numérique de l’Europe et pour la confiance des citoyens dans l’économie numérique. De plus, il insiste sur la nécessité de renforcer la cybersécurité des infrastructures critiques européennes, afin de faire face aux cybermenaces croissantes.Très actif sur Twitter et Facebook et sur son blog , Michel Barnier partageait régulièrement ses réflexions sur ces sujets. Cependant, depuis sa nomination il y a quelques heures, son blog est devenu indisponible, probablement en raison de l’afflux inattendu de visiteurs, ou pour réviser son contenu face à ses nouvelles fonctions.Sa nomination pourrait, dans un contexte où l’Europe cherche à s’affirmer face aux grandes puissances technologiques mondiales. Même si, très honnêtement, il risque d’avoir fort à faire pour réussir, déjà, à monter un gouvernement qui puisse tenir plus que quelques semaines dans un paysage politique français particulièrement perturbé.