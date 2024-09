Cet objet vintage mais signé par Steve Jobs va se vendre une fortune

Une cassette en or

Ce pourrait être le cas fin septembre avec une nouvelle vente aux enchères, organisée en ligne parde RR Auction, qui proposeCette relique du passé a servi de support de stockage et de récupération de données avec l'ordinateur Apple II. L’objet est d’autant plus rare qu’Il s'agit du premier exemple connu d'une cassette avec la signature de Jobs.Pour le moment, le prix a atteint 6 000 dollars après douze enchères. Mais RR Auction se veut plus optimiste, et s'attends à ce qu'elle rapporte. A commencer par ce chèque signé par l’ancien CEO de la société. D'un montant de 10,52 dollars , il a été rédigé à l'ordre d'Elmar Electronics et est daté du 16 juillet 1976. Apple avait alors tout juste trois mois et demi d’existence. Pour l’heure, au bout de 15 offres, l’enchère s’élève à, pour un prix plancher final estimé à 25 000 dollars. La vente aux enchères se terminera le 29 septembre.Daté du 8 juillet 1976, le titre correspondait au règlement d'une facture de téléphone d'Apple Computer d'un montant de 201,41 dollars, “quelque 31 ans avant la sortie du premier iPhone le 29 juin 2007” et trois mois après la création de la société. Il comportait accessoirement la première adresse officielle de la société à Palo Alto, en Californie.En décembre 2023, on évoquait la mise en vente d’un autre chèque signé par Steve Jobs et daté cette fois du 23 juillet 1976, payant initialement la toute petite somme de(un détaillant américain d'électronique fondé en 1921). Pour quel objet ? Nul ne le sait.En revanche, écrit et signé de la main du co-fondateur, ce titre portait là aussi la première adresse officielle de Cupertino à Palo Alto.. Ce qui montrait bien, déjà, qu’il n’y a pas que les produits récents d'Apple qui valent leur pesant d'or ! En effet, les produits présentés dans les ventes aux enchères peuvent atteindre régulièrement des sommes astronomiques.