Instagram lance des comptes ados obligatoires

comptes ados

Protéger les mineurs

Des critiques se font déjà attendre

Instagram souvent pointé du doigt

Ces modifications visent à, mais certains experts doutent déjà de leur efficacité à répondre aux préoccupations complexes relatives à la protection des mineurs en ligne.Avec ces nouveaux comptes, les utilisateurs de moins de 16 ans auront des paramètres de confidentialité renforcés. Par exemple,. Les parents pourront également surveiller les échanges de leurs enfants sans toutefois accéder au contenu détaillé des messages. Ils auront aussi la possibilité de limiter le temps passé sur l’application en activant des fonctions comme le “mode sommeil”, qui désactive les notifications et rend l’application inaccessible aux plages horaires décidées.Malgré ces efforts nécessaires, certaines critiques persistent. Des organisations de protection de l’enfance, comme la NSPCC britannique, estiment que ces mesures mettent. Elles appellent Meta à prendre des actions plus proactives pour empêcher la diffusion de contenus nuisibles, notamment ceux liés à la violence ou à l’exploitation sexuelle des enfants.Un autre défi auquel Meta devra faire face est le contournement de ces nouvelles règles.pour détecter les tricheurs. Cette initiative reflète une tentative de Meta de rassurer les parents tout en répondant aux préoccupations des régulateurs, mais on peut se questionner sur la réelle efficacité du dispositif. On attend de voir.Ces changements, bien qu’importants, ne régleront probablement pas tous les problèmes. Des critiques soulignent que, même avec des outils de contrôle parental,. Les efforts de Meta devront être continus pour garantir un environnement en ligne plus sûr pour les jeunes, en tenant compte des attentes des parents et des législations.Rappelons que ces dernières années,. En 2022, Meta a été condamné à une amende de 405 millions d’euros par l’Union européenne pour une mauvaise gestion des données des adolescents. La plateforme a également fait face à des critiques pour son manque de modération des contenus liés à la violence et à l’exploitation des mineurs, ainsi que pour la diffusion de désinformation.