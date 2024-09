Piratage chez SFR : un mail prévient les clients, sans la moindre excuse

Des mesures prises, mais une communication défaillante

Le mail en question

Que faire si vous êtes concerné ?

SFR doit revoir sa communication

SFR affirme avoir réagi rapidement pour sécuriser la situation et renforcer ses procédures.. Toutefois, le mail se contente de décrire les faits et les mesures prises sans jamais adresser un mot de regret aux clients touchés.Alors que la sécurité des données est un sujet crucial, SFR semble avoir opté pour une approche purement technique et factuelle.. Après tout, les informations exposées peuvent être exploitées pour des actes malveillants, et on ne va pas se mentir, il est certain qu’elles le seront. Les clients sont en droit d’attendre une communication plus empathique.Si vous avez reçu ce mail, il est important de rester vigilant.. En cas de doute, vous pouvez contacter le numéro vert mis à disposition par SFR, le 0805 804 949. L’opérateur conseille également de ne jamais partager vos identifiants ou mots de passe lors d’un échange téléphonique, rappelant qu’aucun conseiller SFR n’est en droit de les demander. Cela vaut d’ailleurs pour l’ensemble des abonnements et services que vous avez en votre possession :Cet incident souligne l’importance d’une communication claire et empathique en temps de crise.Un tel courrier pourrait même faire penser à certains utilisateurs que la faute est de leur côté. Mais peut-être que SFR sait qu’en s’excusant et en admettant leur faute officiellement, ils s’exposent à une réaction plus vive de la part de ses clients ? Peu importe, ce qui compte, c’est que le message soit clair et que les utilisateurs prennent conscience de la gravité de la situation. Présenter ses excuses aiderait à faire comprendre que, oui, c’est grave.