WiFi trop lent ? Ces 2 bornes WiFi 6E maillé à seulement 299€ !

2 bornes WiFi 6E Mesh à seulement 299€

Spécifications techniques

• WiFi rapide, stable et facile d’installation qui couvre toute la maison

• WiFi 6E AXE5400 Tri-Bande - Augmente les débits globales jusqu'à un incroyable 5400 Mbps grâce au WiFi 6E

• Mesh AI-Driven - Apprend intelligemment l'environnement réseau pour fournir un WiFi idéal unique à votre maison

• Fonctionne sur la bande 6 GHz - Une fréquence nouvellement disponible apporte plus de bande passante et des débits plus rapides

• Connectez plus d'appareils - Connectez plus de 200 appareils sans réduire les performances

• Couverture transparente renforcée - Obtenez une couverture transparente dans toute la maison avec un signal WiFi pour toute la maison plus clair et plus puissant généré par WiFi 6E

• TP-Link HomeShield - Protège votre réseau avec des fonctionnalités de pointe pour la protection du réseau et de l'IoT

• Installation plus facile que jamais - L'application Deco vous guide pas à pas dans la configuration

• Compatibilité universelle - Rétrocompatible avec toutes les générations WiFi et fonctionne avec n'importe quel fournisseur de services Internet (ISP) et modem/ Box Internet

, et s'est bien adapté aux connexions fibres et 5G dépassant allègrement le Gigabit. A l'inverse, les WiFisont souvent devenus limitants pour profiter de sa connexion... Si vous n'avez pas de WiFi maillé (Mesh), ce système est également bienà la communication entre les bornes et une configuration simplifiée., la dernière technologie capable de dépasser le Gigabit (réel). Même si -comme on l'a encore vu récemment avec le test du Mac Studio M2 - l'implémentation dans les Mac et les appareils mobiles reste à parfaire, la technologie est officiellement prise en charge chez Apple et l'on peut quand-même profiter des débits maximum.. On va dire que pour une maison ou un appartement de 100 à 150m2, c'est généralement ce qu'il faut. Au delà, je vous conseille souvent plutôt 3 ou 4 bornes.Le débit annoncé de 5 400 Mbps ne sera jamais atteint sur Mac, maissans trop de soucis... même si les produits Apple ont du mal à maintenir de tels débits. C'est l'équivalent d'un réseau Ethernet (filaire) en Gigabit.