Air France : du WiFi Très Haut Débit gratuit via Starlink (en approche)

En effet, l, sur l’ensemble de ses vols. Comme il est indiqué dans le communiqué officiel de la compagnie, elle proposeraComme sur le plancher des vaches, on pourra profiter d’une connexion via Starlink -ses satellites utilisant une orbite terrestre basse- qui permettra de garantir une. Cette expérience sera accessible en tous points du globe, même dans des endroits totalement isolés comme pendant le survol d’un océan. Notons que certains pays survolés imposeront toutefois des restrictions.Le tout permettra comme dans son salon de profiter du dernier épisode de la série à la mode sur Netflix, de continuer à rédiger des news sur Mac4Ever (on ne sait jamais), de travailler en ligne avec son bureau afin d’échanger des mails et de répondre immédiatement à ceux importants, etc.Gratuit certes, mais sous certains conditions., le programme de fidélité que propose Air France-KLM à ses passagers. Mais pas d’inquiétude pour les plus étourdis ou retardataires, avec la connexion disponible, il sera possible de créer son compte directement à bord afin de profiter de la connexion.Un tel accord n’est cependant pas le seul et encore moins le premier de ce genre. En effet, la semaine dernière Là aussi, cela permettra à United d’équiper plus de 1 000 avions d’un accès Internet haute vitesse, offert gratuitement à ses passagers.Cette collaboration la positionnait comme la première compagnie aérienne au monde à déployer Starlink à une telle échelle, couvrant à la fois ses vols nationaux et internationaux., y compris dans les zones les plus reculées, comme les océans et les régions polaires. Vous le savez sûrement, ce réseau, composé de satellites en orbite basse, permet de connecter plusieurs appareils simultanément, offrant une expérience de navigation fluide, que ce soit pour le streaming, les jeux vidéo ou le shopping en ligne.United Airlines espère transformer l’expérience de ses passagers, leur permettant de profiter du même confort numérique qu’ils auraient au sol, même à 35 000 pieds d’altitude.