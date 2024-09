Google échappe à une amende de 1,5 milliard d'euros

Une mauvaise appréciation des faits

Un mois de septembre juridique

En effet, le Tribunal de l'UE -qui statue ici en première instance- annonce qu'il a. Cette dernière a bien évidemment la possibilité de faire appel de cette décision.Dans son arrêt, le Tribunal confirme -il est vrai- la majorité des appréciations de la Commission. Toutefois, il reconnait égalementElle l'avait accusé d'avoir imposé des clauses restrictives dans des contrats passés avec des sites internet, et ce, sur la période courant de 2006 à 2016. Dès septembre 2016, Google avait supprimé certaines clauses contractuelles, histoire de se mettre en conformité.Mais pour la Commission le mal était déjà fait et le but était clair :. Evidemment, la firme de Mountain View contestait cette présentation de la situation et avait porté l'affaire devant la justice.La semaine dernière Google était moins chanceux. En effet, cette décision intervient huit jours seulement après la confirmation par la Cour de justice de l'Union européenne d'une amende 2,4 milliards d'euros. Là encore pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché des comparateurs de prix, au terme de sept années de bataille judiciaire.De son côté,Après une longue bataille juridique,. Précisons que cette somme a déjà été versée et demeure sur un compte séquestre gérée par l'Irlande. Il n'est donc pas question pour Cupertino de la verser une seconde fois.