A peine sorti, le Pixel 9 Pro XL est déjà en promo !

PIXEL 9 PRO ET PIXEL 9 PRO XL

s bénéficiant de la technologie LTPO (avec une taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz). Les deux arbore une vitre mat à l'arrière et un cadre en aluminium poli 100% recyclé. On notera les bords plus droits, qui rappellent toujours l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max...Côté photo, on trouve(comme l'iPhone 16 Pro apparemment). Le Pixel Pro embarque un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle 123° de 48 mégapixels (avec mise au point macro), ainsi qu'un téléobjectif 5x de 48 mégapixels et un zoom jusqu'à 30x (zoom optique 10x). On pourra shooter en 8K avec une option d'amélioration Video Boost.La, un autofocus et un ultra grand-angle de 103° pour des photos de groupe.Les, plus performante et capable de supporter les nouvelles fonctions IA, ainsi queAvec Android 14, ils proposeront également la fonction SOS d'urgence (disponible d'abord aux Etats-Unis).