Bye Bye Paylib ! Wero, le nouveau système de paiement qui veut concurrencer Apple Pay

Un déploiement progressif

depuis le 25 septembre, grâce à votre compte et votre carte bancaire, faites vos virements instantanés, en France et en Europe. Ils sont sécurisés et sans frais !



Certains organismes sont déjà en avance sur le calendrier comme par exemple le Crédit Agricole IDF qui annonce par mail :

Vers un nouveau système de paiement ?

* Crédit Agricole : 25 septembre 2024

* Groupe BPCE : du 2 septembre au 2 octobre 2024

* Crédit Mutuel Alliance Fédérale: du 25 septembre au 6 novembre 2024

* BNP Paribas : 24 octobre 2024

* Société Générale : à compter du 24 octobre 2024

* La Banque Postale : 28 octobre 2024

* Crédit Mutuel Arkéa : janvier 2025

Officiellement lancé par 14 grandes banques européennes ce lundi 30 septembreIl est actuellement en cours de déploiement, et sa mise en application ne sera pas effective partout au même moment. Précisons qu'il était initialement prévu pour fin juin, avant d'être légèrement retardé. Dans les faits, le service a d'abord été introduitCe changement arrive pour tenir compte d'une certaine réalité. Le. L’an dernier, il représentait déjàselon la Banque de France. Aussi, les établissements n’ont vraiment de choix que de le généraliser et de le rendre gratuit l’an prochain, et ce, en raison de la réglementation européenne.Le déploiement de Wero se fera en plusieurs étapes, à commencer par une. Pour le moment, le système ne propose que, via des virements instantanés de compte à compte, en utilisant un numéro de téléphone, un QR code généré par l’application ou une adresse e-mail.Maisà l'image d'Apple Pay et de Google Pay (il reste à vérifier si en pratique cela sera réalisable). Ainsi, il sera en théorie possible payer en ligne sur des sites web puis, quelques mois plus tard, dans les commerces physiques, via un QR code.Normalement, tous les clients y auront accès via leurs applications bancaires. Notons que seuleen France orientera ses clients vers l'application Wero, dont la sortie est prévue au cours de la deuxième quinzaine d’octobre.