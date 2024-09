Pour Xavier Niel, fan d'Elon Musk, "c'est trop bien d'être milliardaire"

Un one man show à l'Américaine

Un éternel optimiste

Allez en prison

Faites confiance à Lena Situations

Pactisez avec le diable

Respectez vos concurrents

Believe

« C'est trop bien d'être milliardaire, tout le monde veut être votre ami. Et il n’y a pas besoin d’être un génie. D’ailleurs, prenez les génies : Einstein, 162 de QI, combien il a créé de start-up? » Xavier Niel

Un livre autobiographique pour le 25 septembre

Une sacrée envie de foutre le bordel

Entretiens XN

Ainsi les 2 500 spectateurs (plus de 1600 places avaient été vendues en quelques jours) ont pu assister àretraçant le parcours hors norme de Xavier Niel par lui même.Il est revenu sur certains évènements marquants de sa carrière en insistant sur la force de ses échecs, le tout enaux titres provocateurs :(il a séjourné un mois à la Santé en 2004),(qui était présente dans la salle),etLe ton était particulièrement ironique, sur le mode de l'auto-dérision poussée à l'extrême (mais il en joue beaucoup, un peu trop même) -dans la presse de ce matin, certains parlent carrément deou de. Néanmoins, le but est atteint : faire son auto-promotion !Bref, un one man show à l'Américaine en plein Paris. D'ailleurs,, sur un mode plutôt admiratif de sa folie créatrice, sans jamais la condamner -bien au contraire.. En effet, en fouillant un peu sur le net cet été,(écrit -vous ne devinerez jamais- par un certain Xavier Niel) sur le site de la Fnac, dont la sortie est prévue pour le 25 septembre chez Flammarion A la fin du show, il était même possible de faire la queue pour acheter un exemplaire de son livre. D’ailleurs,-comme une sorte de produit dérivé !