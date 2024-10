Tesla retire l’une des meilleures fonctionnalités de la Connexion Premium

Visuel : Not a Tesla App

Fin de la gratuité pour Spotify Premium

Un changement progressif pour les propriétaires existants

Une stratégie pour réduire les coûts

Impact sur l’abonnement à la Connexion Premium

Connexion Premium

Dès le 1er décembre 2024, Tesla retirera donc l’accès gratuit à Spotify Premium pour les abonnés à la Connexion Premium.. Les utilisateurs européens devront désormais s’abonner individuellement à Spotify pour continuer à bénéficier de l’expérience sans publicité. Le coût de l’abonnement s’élèvera à 11,12 euros par mois.Histoire de faire simple (non),. Les voitures livrées avant le 30 juin 2019 continueront de bénéficier de Spotify Premium jusqu’à ce que leur matériel devienne obsolète, notamment en raison de l’arrêt de certaines infrastructures réseau. En revanche, pour les modèles livrés après cette date, l’accès gratuit sera supprimé en décembre, sauf pour ceux ayant souscrit à une Connexion Premium à vie avant 2018.Cette modification semble être une décision stratégique de Tesla pour réduire ses coûts, mais elle donne quand même l'impression de racler les fonds du tiroir. On peut aussi se demander si tout ceci n'a pas été décidé pour des raisons purement administratives et contractuelles, avec par exemple le souhait, pour Spotify (et les autres fournisseurs dans les autres pays), d'augmenter le prix de l'abonnement re-facturé à Tesla., offrant ainsi des alternatives aux utilisateurs désireux de diversifier leurs options de streaming. Vous imaginez bien que ce changement tarifaire ne fait pas l’unanimité et suscite des mécontentements chez certains clients.Les clients qui étaient eux,par ce changement.La Connexion Premium, facturée 9,99 euros par mois, continue d’offrir d’autres fonctionnalités intéressantes comme la visualisation du trafic en temps réel, le mode sentinelle avec vue caméra et l’accès à des cartes satellites.. Heureusement, il reste possible de diffuser du contenu en streaming via Bluetooth depuis un téléphone, bien que l’intégration soit moins fluide dans le système de Tesla Vous roulez en Tesla ? Que pensez-vous de cette décision ? Êtes-vous client de l'option, et surtout,