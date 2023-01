Le MacBook Air à 15 ans ! Un Mac qui entre dans la légende (et dans une enveloppe)

Une présentation qui marque les esprits, la patte Steve Jobs

courber la réalité

One more thing

15 années d'évolution

Steve Jobs a construit sa légende grâce à ses nombreux talents, et parmi ces derniers sa capacité à, sa vision, son jusqu'au-boutisme (teinté d'un caractère bien trempé, à même de faire trembler ses équipes), ainsi que, et bien sûr le fameuxrésonnant dans une assemblée conquise et déjà prête à vibrer à l'annonce de ces trois mots magiques., qui arrive dans les mains du dirigeant de Cupertino camouflé au sein d'une enveloppe, marquant immédiatement les esprits et annonçant grâce à cette image une machine fine et compacte, tout en proposant un clavier pleine taille (sans pavé numérique) et un écran de 13 pouces. Si aujourd'hui ce type d'ordinateur est devenu commun (et les bordures formant le contour de l'écran du MacBook originel incroyablement épaisses), c'était assez rare à l'époque et uniquement aperçu sur des machines beaucoup moins performantes.Le format compact et la finesse du MacBook Air ont été permis par la présence d'une puce Intel, mais les performances ainsi que l'autonomie n'était pas folles, et la connectique particulièrement restreinte (un port Micro-DVI avec des adaptateurs -déjà- et un unique port USB 2.0). Le MacBook Air a toutefois marqué les esprits, et Apple n'a eu de cesse de le faire évoluer (le format 11 pouces est arrivé dès l'année suivante) jusqu'àLe MacBook Aiir a été globalement une réussite sur le plan commercial, et. N'hésitez pas à partager avec nous vos anecdotes et envies concernant les futures évolutions de cette machine dans les commentaires ci-dessous. Pour la petite histoire, le 15 janvier est également la date de l'arrivée d'un autre jalon marquant pour Apple (et son économie), les débuts de l'App Store sur l'iPhone, mais c'est une autre histoire.