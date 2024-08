L’iPhone 16 Pro, un carton pour 2024

70% d’iPhone 16 Pro et Pro Max

Le volume initial [d’objectifs périscope] devrait atteindre 70 % de la production de la série iPhone 16 d’ici la fin de cette année …/… Le secteur des pièces détachées a estimé que le plan de production d’Apple pour quatre séries d’iPhone 16 finies d’ici la fin de cette année était de 90,1 millions d’unités. Par modèle, 24,5 millions d’unités (27 %) d’iPhone, 5,8 millions d’unités (6 %) d’iPhone Plus, 26,6 millions d’unités de type Pro (30 %), 33,2 millions d’unités de type Pro Max (37 %). La proportion de deux types de la gamme Pro est de 67 %

De meilleures photos pour l'iPhone 16 Pro Max / un tétraprisme pour l'iPhone 16

. C'est en effet ce qui découle de l'analyse du volume de composants commandés par Apple. Comme les autres années, la primeur est donnée aux iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max , sans que l’on puisse réellement les départager.Pour aboutir à ce calcul, il a fallu se pencher sur l’objectif périscope qui devrait équiper les deux modèles Pro, alors qu’il n’était que sur l’ iPhone 15 Pro Max l’année dernière. En outre, contrairement aux autres éléments répartis entre plusieurs fournisseurs,L'iPhone 16 Pro Max bénéficierait-a priori d’un capteur Sony IMX903 (toujours 48 mégapixels). Il serait doté d’un(permettant d’obtenir de meilleures performances), unpour la conversion de données d'image de haute qualité et un. Ce dernier point permettrait d'optimiser la plage dynamique et le contrôle du bruit.Apparemment. Pour rappel, cette année, seul l' iPhone 15 Pro Max dispose de ces deux caractéristiques, ce qui lui permet de proposer un zoom optique de 5x (contre 3x), mais cela pourrait bien évoluer en 2024.A priori, les deux modèles Pro seront dotés d'unet d'un. Pour rappel, celui-ci a la particularité de dévier quatre fois le trajet de la lumière avant qu’elle n’atteigne le capteur. Mais ce n’est pas propre à Apple car d’autres fabricants de smartphones -comme Samsung, Google, Huawei- utilisent ce genre d’objectifs périscopes. Pour les iPhone 16 et 16 Plus,(sans autofocus ni macro).