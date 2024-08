Alexa s’unit à l’IA Claude pour un Amazon Echo nouvelle génération

Alexa 2.0

Les dernières rumeurs sur le HomePod façon Echo

une meilleure intégration avec les autres produits d'Apple, marquant un changement significatif dans sa stratégie domotique

D'après. Cette dernière serait alimentée par des modèles d'IA de Claude d'Anthropic, plutôt que par l'IA interne d'Amazon. En effet, cette dernière aurait rencontré quelques soucis lors des tests initiaux et ne serait pas aussi performante que prévu.De source interne, les premiers prototypes utilisant l'IA d'Amazon auraient du mal à répondre rapidement, prenant parfois jusqu'à 6 à 7 secondes pour reconnaître et répondre aux prompts.Dans un segment extrêmement concurrentiel, le moindre défaut au lancement pourrait faire sombrer le produit dès le départ. Une option non enviable, surtout qu'il est question pour Apple de sortir justement un HomePod avec un écran , qui pourrait concurrencer la gamme des Echo. D'autant qu'il bénéficierait dès le départ-le second étant pour le moment nettement plus opérationnel que le premier.. Les utilisateurs seront apparemment en mesure de s'engager dans des conversations plus complexes et s'adaptant au contexte d'un échange -comme le feraient des êtres humains -une promesseque tous semblent faire.Ce dernier pourrait être doté d'une puce A15 Bionic (la même que l' iPad mini 6 ). Le système d'exploitation serait construit sur tvOS.Celui-ci serait d'ailleurs dans les tuyaux depuis un certain temps, mais le journaliste ne fournit pas vraiment d'informations sur une date éventuelle de lancement. D'après lui,En mars 2023, l'analyste Ming-Chi Kuo s'était penché sur ce produit. Pour lui,. Il devrait offrir. En effet, en fonction du prix choisi (et là rien n'est moins sûr), ce HomePod hybride pourrait concurrencer Amazon et sa gamme Echo.aux côtés de fonctions de l'Apple TV, d'une caméra FaceTime et compatible avec Siri. Le journaliste des'attendait à l'époque, à un lancement vers la fin de 2023 ou au début de 2024.En fin d'année, le leaker et collectionneur de prototypes Apple, Kosutami sur X (ex-Twitter) avait partagé(sorti en 2023), mais qui disposerait d'un grand écran tactile LCD. Par la suite, d'autres rumeurs avaient évoqué un modèle en cours de développement répondant au nom de codeEnfin, et c'est peut-être le plus sûr de tous les indices pointant vers un nouvel appareil, une bêta de TVOS 17 faisait référence en février dernier à un appareil inédit mais identifié comme. Le code révélait qu'il existait. Le produit pourrait donc avoir atteint un stade avancé dans le processus.Enfin, cette version apportait aussi plusieurs frameworks SwiftUI au firmware du HomePod, mais également un outil système, quilorsqu'elle ne répond pas dans les applications iOS.