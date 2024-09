ChatGPT : OpenAI ouvre des bureaux en France !

Petit retour en arrière

Ce sont nos confrères de L’Informé qui révèlent cette information. Sous la direction de Janine Korovesis, vice-présidente financière,, permet à OpenAI de renforcer sa présence sur le continent.L’arrivée d’OpenAI en France a du sens,. Le groupe fait face à des critiques de la part des médias, en raison de l’utilisation de contenus protégés pour l’entraînement de ses modèles d’intelligence artificielle, y compris ChatGPT . Ces préoccupations sont amplifiées par des actions en justice, comme celle du New York Times, qui accuse OpenAI d’atteinte aux droits d’auteur.Fondée en 2015, OpenAI s’est rapidement imposée comme un acteur incontournable de l’IA, avec des produits phares tels que GPT-4 et DALL-E. Le lancement de ChatGPT en 2022 a été un catalyseur pour la démocratisation de l’intelligence artificielle générative.OpenAI a également bénéficié d’un soutien financier massif, notamment de la part de. Cet investissement a permis à OpenAI de renforcer ses capacités de calcul via Microsoft Azure, tout en intégrant ses modèles dans des produits phares comme Copilot.Le choix de la France a aussi du sens quand on considère les ambitions nationales en matière d’IA.par d’anciens ingénieurs de Meta et Google, qui se démarque dans l’IA. Dès son lancement, la start-up a levé 105 millions d’euros, témoignant de la confiance des investisseurs. Elle développe des modèles d’IA génératifs, misant sur une approche ouverte et collaborative, en contraste avec les géants américains. Et ce n’est pas la seule : avec des acteurs comme Dataiku et Preligens, la France cherche toujours à s’imposer comme un hub stratégique de l’IA,Avec cette implantation en France, OpenAI se positionne sur un marché européen de plus en plus attentif aux questions éthiques liées à l’IA. Les régulateurs européens travaillent à l’élaboration d’un cadre législatif pour encadrer l’utilisation de ces technologies., se rapprochant ainsi de Strasbourg et de Bruxelles avec cette arrivée en France.