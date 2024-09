Netflix passe tous les abonnements Essentiel à l'offre Standard avec pub

Bye Bye

Quels sont les abonnements restants ?

Essentiel

Standard avec pub

Standard

Premium

carte de fidélité

Standard avec pub

Si comme moi, vous aviez souscrit à l'offre Essentiel, vous avez du recevoir ce petit mail à une heure indue cette nuit, vous informant deMais Netflix a aussi glissé un petit lien pour vous inviter à voir les autres abonnements susceptibles de vous intéresser.Ce n'était pas vraiment une surprise : début septembre, la plateforme avait envoyé de discrets rappels à l'ordre (voir la capture ci-dessous) pour leur rappeler la prochaine échéance.Bien avant cela, lors de ses résultats pour le 2ème trimestre, elle avait aussi annoncé la fin imminente de sa formule Essentiel sans pub pour deux nouveaux marchés : les Etats-Unis et… la France.Il fallait bien s'y attendre, le dernier abonnement sans publicité n'avait pas trop bougé. Pour rappel, il permettait de regarder et de télécharger des contenus en HD (720p), sans pub et sur un seul appareil à la fois (smartphone, ordinateur, TV).Pour le reste, on a donc le choix entre, restant respectivement à 5,99 euros et 13,49 euros par mois.. Il propose les mêmes fonctions que l'essentiel mais étendues à quatre appareils, avec l'Ultra HD 4K.On peut aussi y souscrire via son fournisseur d'accès à internet, pour des coûts similaires. Ou encore passer par son, la liste est longue sans être exhaustive.Pour 5,99 euros par mois, la formule permet de bénéficier de réductions en magasins, de livraisons offertes dès 60 euros d'achat mais aussi de profiter de l'offre. Cette offre peut très intéressantes au vu des prix des pratiqués (le prix d'une livraison couvre l'abonnement standard) et si on a l'habitude d'y faire ses courses.. Pour cela, il faut se connecter via un site web et se rendre dans les paramètres de son profil et scroller un peu. Sous l'espace cagnotte, on trouve le bouton pour souscrire au programme Carrefour Plus.: la Standard avec pub passe de 5,99 euros à sans surcoût par rapport à la carte, la Standard passe de 13,49 euros à 7,50 euros par mois et la Premium de 19;90 euros à 14 euros par mois. A chaque fois le coût de 5,99 euros est défalqué.