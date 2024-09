Netflix cesse définitivement de fonctionner sur ces appareils Apple

Eleven utilise toujours un iPad 5, elle est dégoûtée

Plusieurs lignes de code présentes dans la dernière mise à jour de l’application Netflix, publiée sur l'App Store, semblent indiquer que. Du coup, les appareils fonctionnant sous iOS 16 et iPadOS 16 ne recevront plus de mises à jour, de nouvelles fonctionnalités ou de correctifs de bugs.Les principaux appareils concernés sont les iPhone 8, iPhone X, l’iPad Pro de première génération et l’iPad de cinquième génération. Ces modèles ne pourront plus accéder aux futures versions de l’application Netflix , ou que Netflix coupe le flux vers ces anciennes versions. Si vous avez un de ces appareils, et que vous avez oublié de faire la mise à jour vers iOS 17, c'est l'occasion de la faire !Cette situation affecte donc principalement les utilisateurs qui ne peuvent pas passer à iOS 17 ou iPadOS 17 , mais les propriétaires de ces appareils pourront tout de même contourner le problème et continuer à regarder leurs séries et films préférés. Par contre soyons clairs, cette solution ne sera que temporaire, car à terme, même l’accès via le navigateur pourrait être bloqué.Ce type de décision n’est pas unique à Netflix.en arrêtant progressivement le support pour les systèmes d’exploitation plus anciens, toujours pour garantir plus de sécurité et introduire de nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs des modèles concernés devront donc envisager de passer à un modèle plus récent s’ils souhaitent bénéficier des dernières fonctionnalités de la plateforme.On peut rappeler que le problème est le même sur Apple TV, avec un blocage à venir sur plusieurs anciens modèles, comme évoqué ici • iPhone 8• iPhone 8 Plus• iPhone X• iPad Pro (1ère génération)• iPad (5ème génération)Sans aller jusqu’à parler d’obsolescence programmée, cette fin de support est contrariante, mais inévitable à mesure que les applications et systèmes évoluent, pour offrir de meilleures performances et de nouvelles options aux utilisateurs des appareils plus récents., que les grandes entreprises, comme Netflix, ne veulent pas toujours assumer sur de trop longues périodes.