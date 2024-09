Netflix : une astuce légale pour enlever la pub de l’offre la moins chère

Une nouvelle option

"Quelques minutes" de pub par heure, oui mais combien ?

1,51 euro économisé

Les offres Netflix en France

Les utilisateurs sont agacés par la pub

Objectif : toujours plus d’abonnés

Netflix continue d’expérimenter et de diversifier ses offres pour attirer plus d’abonnés tout en augmentant ses revenus. Après avoir mis en place un abonnement moins cher avec publicités et limité fortement le partage de comptes,(celle à 5,99 euros par mois).Cette formule permet désormais d’ajouter un utilisateur en dehors du foyer pour 4,99 euros supplémentaires par mois, avec toujours des publicités.. Oui, vous aurez de la pub, mais pas votre utilisateur supplémentaire. C’est un peu tordu, certes.Jusqu’à présent, l’abonnement le moins cher sans publicités sur Netflix était de 13,49 euros par mois, après la suppression de l’offre Essentiel., en combinant l’abonnement Standard avec publicités et le profil supplémentaire sans publicités. Cette solution représente une économie de 1,51 euro par rapport à l’abonnement sans publicités classique. Un sou est un sou, comme disait ma grand-mère !Cette nouvelle offre est une réponse aux critiques concernant la politique tarifaire de Netflix, notamment avec la suppression du partage de comptes gratuit et la multiplication des offres payantes. En proposant une option qui combine partage de compte et absence de publicités . Cela pourrait aussi permettre à Netflix de continuer à élargir sa base d’abonnés, surtout dans un contexte où la concurrence est de plus en plus intense.Avec cette stratégie, Netflix espère attirer davantage de clients et se rapprocher de son objectif de 300 millions d’abonnés dans le monde. Est-ce que vous allez vous laisser tenter ? D’ailleurs, dites-nous ce que vous pensez de Netflix désormais : avez-vous déjà été abonné ? L’êtes-vous toujours ?Donnez-nous des idées pour nous motiver à relancer Netflix !