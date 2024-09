LOL Qui rit sort saison 5 : voilà le casting, avec une grosse surprise !

LOL : Qui rit sort

La cinquième saison derespectera le format qui a contribué à son succès. Le principe de l’émission reste le même : réunir plusieurs personnalités dans un espace clos où elles doivent s’efforcer de ne pas rire sous peine d’être éliminées.. La plateforme Prime Video mise sur la stabilité du concept qui a su fidéliser une large audience depuis le lancement du programme en 2021.Le casting de cette nouvelle saison regroupe dix personnalités issues de divers milieux artistiques. Artus, connu pour son récent succès cinématographique avecsorti cette année, et Muriel Robin, figure emblématique de l’humour en France, font partie des têtes d’affiche. À leurs côtés, des humoristes comme Vincent Dedienne, Camille Chamoux, Jérôme Niel et Fred Testot, ainsi que Marina Rollman et Fatou Kaba, viennent renforcer l’équipe. Le casting inclut également Alexandre Kominek, compagnon de Florence Foresti, et,! Un choix improbable ! L’objectif pour chacun de ces participants sera de décrocher la somme de 150 000 euros au profit d’une association caritative de leur choix.Suite aux critiques formulées par Blanche Gardin concernant les cachets des participants et les gains pour les associations,Lors de la saison précédente, Audrey Lamy, gagnante, avait partagé ses gains avec Redouane Bougheraba, son adversaire en finale, en réponse à cette controverse. Les organisateurs semblent avoir pris en compte ces retours pour ajuster le programme.Pour cette saison, la production a introduit de nouvelles règles et épreuves pour diversifier un peu le déroulement de l’émission. Bien que le concept de base reste identique, des éléments de décor et des défis supplémentaires seront mis en place pour tester davantage les participants.. Ce format inédit transpose le jeu dans des situations réelles, hors plateau, tout en conservant la règle de ne pas rire. Aucune raison pour Amazon de surfe pas un peu plus sur ce concept qui cartonne.Lan’a hélas pas encore été annoncée.