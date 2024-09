Une fuite dévoile la future Kindle d'Amazon

Un écran plus lumineux et plus contrasté

Des performances améliorées mais des fonctionnalités limitées

Un design plus léger et des couleurs inédites

vert matcha

Pas de grand changement depuis la version 11

Un prix toujours compétitif

La Kindle de 12e génération, offrant un contraste amélioré par rapport à ses prédécesseurs. La nouveauté la plus marquante est l’augmentation de la luminosité de 25% par rapport au modèle précédent, ce qui devrait rendre la lecture plus confortable dans diverses conditions de lumière. En revanche, aucune information n’a été communiquée quant à l’intégration d’un éclairage chaud pour rendre la lecture moins fatigante en soirée.Outre son écran plus lumineux, la nouvelle Kindle devrait également être un peu plus rapide, avec des pages qui se tournent plus vite et un mode sombre pour une lecture plus agréable de nuit., qui avait été introduit sur la Kindle Paperwhite de 11e génération en 2021. C’est un point à confirmer, mais ce serait assez décevant.La nouvelle liseuse serait également un peu plus légère,. Elle sera disponible en deux coloris : le noir classique et une nouvelle teinte. En termes de connectivité, la Kindle de 12e génération inclura le Bluetooth, le Wi-Fi et un port USB-C (ouf). Sa capacité de stockage reste à 16 Go, ce qui est suffisant pour une bibliothèque numérique de taille moyenne, et l’autonomie annoncée est de huit semaines.La Kindle de 12e génération est actuellement listée au prix de 119€ sur le site du revendeur espagnol MediaMarkt.. Si Amazon conserve cette stratégie de proposer deux tarifs, avec ou sans publicité, le prix de la nouvelle liseuse pourrait donc varier en fonction de cela.Cette nouvelle Kindle de 12e génération apporte donc quelques améliorations notables, comme un écran plus lumineux et un design plus léger, mais reste fidèle à sa gamme d’entrée. Si elle ne propose pas de fonctionnalités révolutionnaires, elle devrait tout de même satisfaire les lecteurs à la recherche d’une liseuse simple et efficace, à un prix correct.