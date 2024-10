Amazon brade cette souris ultra légère Logitech à -53% : son prix le plus bas !

Logitech G Pro X Superlight à 75€

Le dongle Lightspeed, toujours en USB-A

(que j'utilise personnellement avec bonheur pour jouer aux côtés de ma fidèle MX Master 3S -égalment en promo, voir plus bas- pour tout le reste), dispose de la technologie sans fil Lightspeed 2,4 GHz (récepteur USB inclus), d'un capteur maison Hero 25K à 25600 DPI, de la compatibilité Powerplay pour la charge sans fil, de grands patins en PTFE et d'une autonomie atteignant 70 heures.L'accessoiriste a pris le temps de plancher sur une seconde version et(la première version est déjà incroyablement légère à l'usage, ou pourrait presque l'oublier) et lui offre les switchs hybrides optique/mécanique Lightforce, ainsi que le nouveau capteur Hero 2, annoncé comme étant, de quoi traverser deux écrans 6K d'un tremblement.. Le dongle Lightspeed est toutefois toujours en USB-A et la compatibilité Powerplay (recharge sans fil via le tapis adéquat) est de la partie.. La première génération est actuellement en promotion à un tarif vraiment intéressant pour les abonnés Prime, si le port micro-USB pour la recharge ne vous dérange pas.Une nouvelle fournée de promotions réservées aux abonnés à la formule Prime est proposée. Ces deux jours d'offres promotionnelles permettent chaque année aux abonnés PrimePour rappel, 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an . Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres des Jours Flash Prime.Pendant les Jours Flash Prime,, le temps que le stock de produits concernés par cette remise soit écoulé (Amazon peut décider de ne mettre qu'une partie de son stock en promotion).