Orange / Sosh : 7 jours de délais pour activer une eSIM

Demain, je dois prendre un TGV pour traverser toute la France. Je n’ai pas toujours très confiance dans le Wi-Fi de la SNCF, et j’ai absolument besoin d’avoir accès à Internet pendant ce trajet à 300 km/h. Or, je me suis souvenu qu’avec SFR, capter de l’Internet dans le train n’est pas une mince affaire, alors qu’avec ma ligne Orange, c’était très confortable, car leur réseau est vraiment impeccable. J’ai donc décidé, la semaine dernière, de, aux côtés de ma SIM RED by SFR. On était donc vendredi 20 septembre quand je me suis connecté au site de Sosh pour m’abonner.J’étais honnêtementJ’ai une bonne expérience avec les eSIM : j’en prends régulièrement quand je suis à l’étranger, et en général, ce genre de truc s’active en quelques heures, c’est pratique et assez souple, même quand on s’y prend au dernier moment.Et bien, non ! Nous sommes jeudi 26 septembre quand j’écris ces lignes, et. Mon train part demain, et il y a de bonnes chances que cette nouvelle ligne ne soit toujours pas fonctionnelle au moment où mon TGV filera à travers les campagnes françaises, sous le regard probablement moqueur des vaches, riant de ma situation (les vaches sont fourbes).J’ai découvert que ça n’était pas un problème ponctuel,. Dans les détails, Orange a mis trois jours pour me demander des documents de vérification et m’annonce désormais 7 jours pour l'activation d'une nouvelle ligne.Le service client m’indique que je peux me rétracter. Oui, c’est vrai, et je ne le ferai finalement pas,, mais je reste surpris du manque d'agilité de ce processus. Je ne sais pas à qui incombe la faute. Est-ce Orange ou un de ses prestataires pour la vérification des documents qui est lent ? Est-ce une histoire de réglementation ?Et surtout,Ça n'est pas comme ça qu'on rétablira la compétitivité de la France ! En espérant qu'Orange arrive à réduire ces délais à l'avenir.