Orange et Sosh prolongent l’offre 5G gratuite

Cette opération, initialement prévue pour se terminer le 8 septembre, coïncidait avec la fin des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais sera finalementSelon Orange, l’initiativeaurait été un véritable succès. Orange a annoncé avoir battu plusieurs records sur son réseau mobile, notamment celui des données téléchargées. Pendant les JO , pas moins dede smartphones. C'est beaucoup, et on imagine qu'effectivement certains utilisateurs ont pas mal consommé de vidéo pour suivre les épreuves qui se déroulaient tout au long de la journée (et parfois pendant les heures de bureau, où le Wifi n'est pas toujours idéal pour du streaming d'épreuves de lancer de poids).Par ailleurs, toujours selon Orange, le réseau a fait preuve d’une. Une prouesse qui démontrerait, selon l’opérateur, la robustesse de l’infrastructure d’Orange et SFR. Mais en même temps, on n’en attendait pas moins de la part d’opérateurs avec une telle puissance de frappe.Dans les détails, lancée le 3 juin dernier, l’offre de 5G gratuite avait pour objectif de faire découvrir les avantages de cette technologie à tous les abonnés Orange et Sosh, notamment à l’occasion des JO donc. Prévue pour s’achever avec la clôture des Jeux Paralympiques le 8 septembre, l’opérateur a finalement décidé de la prolonger jusqu’à la fin du mois de septembre., comme l’a précisé Orange dans un mail envoyé à ses clients.Outre l’aspect découverte pour les abonnés, cette initiative avait plusieurs intérêts stratégiques pour Orange. D’une part, l’opérateur cherchait à, fortement sollicité par des millions de visiteurs durant les JO. D’autre part, il souhaitait encourager ses clients à adopter la 5G, et inciter ceux qui ne l’ont pas encore fait à souscrire un forfait 5G par la suite.On aurait quand même pu espérer qu’Orange finisse par généraliser la 5G sur tous ses forfaits à l’issu de cette offre, mais Orange continue sa politique conservatrice, en gardant la vieillissante 4G au coeur de ses offres.moyennant un supplément.