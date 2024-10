Une Livebox avec WiFi 7 se prépare : oui, mais…

Orange embrasse le WiFi 7

Après Free Orange fait un pas en avant avec sa nouvelle Livebox 7 en Espagne.. En comparaison, le Wi-Fi 6 plafonne à 9,6 Gbps. Ce déploiement espagnol laisse entrevoir une possible arrivée en France, comme cela avait été le cas avec la Livebox 6. Pour le moment, en France, seul Free propose du WiFi 7 avec ses Freebox Pop et Freebox Delta.Selon le site espagnol bandaancha.eu, à l’origine de cette fuite, Orange a développé deux versions de la Livebox 7.. La seconde version, plus petite, se limite à deux bandes (2,4 GHz et 5 GHz), rappelant le positionnement de Free avec sa Freebox Pop. Bien que les deux versions soient équipées du WiFi 7, seule la grande version exploite pleinement la bande des 6 GHz, une caractéristique importante pour des débits plus élevés et une meilleure gestion des réseaux saturés.• Livebox 7 ZTE F6745Q : La version haut de gamme, avec support des bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz.• Livebox 7 Arcadyan PRV36BE347B-H1-LT : La version plus petite, avec un support restreint aux bandes 2,4 GHz et 5 GHz.La concurrence ne reste pas inactive face à ce déploiement.. Il est donc fort probable que cette technologie soit aussi prochainement disponible pour les clients français. Les opérateurs télécoms semblent en course pour offrir des débits plus rapides, en particulier pour répondre aux besoins croissants en streaming, jeux en ligne et objets connectés. Encore faut-il que le matériel compatible avec le WiFi 7 se démocratise. Aujourd’hui, on peut citer l’iPhone 16 comme appareil compatible ( même si cela n’est pas si simple ), ou la future PS5 Pro. Certains smartphones Android récents le sont aussi.C’est le 17 octobre que l’Espagne devrait lancer cette offre avec ces deux nouvelles Livebox. Aucune idée de quand Orange pourrait se lancer sur le marché français,. Patience donc.