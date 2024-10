SpaceX se dit harcelé par plusieurs opérateurs, dont Orange

Les satellites Starlink qui font peur aux opérateurs historiques

Les opérateurs télécoms s’inquiètent des projets de SpaceX

Un complot orchestré par AST SpaceMobile ?

Un conflit juridique en préparation ?

Les enjeux financiers et stratégiques pour SpaceX

SpaceX, connu pour ses satellites en orbite basse, a récemment déposé un dossier auprès de la FCC pour obtenir une dérogation sur les règles de puissance des transmissions de son service de connectivité directe aux appareils., estimant que cette dérogation pourrait nuire à leurs réseaux terrestres. Ils s’appuient en particulier sur un précédent créé par AT&T et Verizon, qui avaient déjà soulevé cette question aux États-Unis. Les opérateurs européens craignent que l’assouplissement des règles actuelles dégrade la qualité de service et augmente leurs coûts de déploiement.Il faut dire que la perspective de proposer un service permettant aux utilisateurs de, en se connectant directement aux satellites Starlink , ferait forcément beaucoup de mal, commercialement parlant, aux opérateurs historiques. On comprend leurs réticences.Dans sa réponse, SpaceX accuse tous ces opérateurs de suivre les directives d’AST SpaceMobile, sa principale rivale dans le domaine des communications par satellite. SpaceX affirme qu’AST mobilise ses partenaires européens pour freiner la concurrence, par exemple en diffusant de fausses informations concernant les risques d’interférences., et est donc plutôt en retard pour proposer une offre commerciale équivalente. Bref, vous l’avez compris, pour SpaceX, cette campagne vise à ralentir son avancée, en particulier à l’approche du lancement de ses services de messagerie et de données prévus pour les mois à venir.Les opérateurs européens ont clairement indiqué dans leur dépôt qu’une action en justice n’était pas exclue si la dérogation de SpaceX venait à être approuvée, un vrai coup de pression donc. Ils estiment que toute modification des règles actuelles pourrait constituer une violation des droits de licence des fréquences, ce qui pourrait justifier des réclamations pour dommages., affirmant que sa demande repose sur des bases techniques solides et sur l’intérêt public. La société américaine accuse les opérateurs d’entraver l’innovation.Pour SpaceX, le déploiement de ses satellites représente un investissement colossal, et toute perturbation de son projet de connectivité directe pourrait avoir des conséquences financières importantes., mais son discours offensif contre ses rivaux européens pourrait lui compliquer la tâche.On risque d’entendre encore beaucoup parler de ce conflit.