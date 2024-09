Confidentialité : encore une amende pour Meta !

Une belle négligence !

stockage par inadvertance de certains mots de passe d'utilisateurs

En effet, il lui est reproché d'avoiraprès une faille de sécurité affectant les mots de passe de ses utilisateurs. Meta vient donc d'écoper aujourd'hui d'une, infligée par la Commission irlandaise pour la protection des données.Rappelons que cette Commission agit en tant que régulateur irlandais pour le compte de l'Union européenne. Elle a considéré qu'elle avait commis une infraction au RGPD et reproche à Meta deDans les faits, la commission avait ouvert une enquête en avril 2019 après avoir été informé par Meta Irlande duen clair (dans un simple fichier texte...). Cette faille de sécurité avait été découverte en janvier 2019 mais. Certains de ces mots de passe n'étaient pas protégés depuis 2012 et étaient consultables par plus de 20 000 employés de Meta.