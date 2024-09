ChatGPT : Le prix va augmenter, et pas qu’un peu !

Quelle hausse de prix ?

Selon le New York Times, OpenAI envisage de revoir à la hausse les tarifs d’abonnement à son service de génération de texte, ChatGPT . Actuellement, près de 10 millions d’utilisateurs paient 20 dollars par mois pour accéder à l’abonnement premium. Ces documents internes montrent qu’OpenAI prévoit d’augmenter ce tarif de 2 dollars d’ici la fin de l’année, le portant ainsi à 22 dollars mensuels.L’augmentation progressive du prix d’abonnement fait partie d’une stratégie globale de croissance très ambitieuse., un chiffre qui reflète les attentes des investisseurs, qui s’attendent à une meilleure rentabilité de l’entreprise. Dans les détails, le plan financier proposé inclut un financement de deux ans, après quoi les investissements pourraient se convertir en dette, créant ainsi une pression supplémentaire pour assurer la rentabilité. Pour information, en août 2024, OpenAI a rapporté des revenus mensuels de 300 millions de dollars, malgré des pertes anticipées atteignant 5 milliards de dollars cette année.Cette augmentation planifiée pose néanmoins des questions sur l’accessibilité du service. À 20 dollars par mois, ChatGPT est considéré comme un outil abordable pour la plupart des usages, comme l’assistance rédactionnelle ou l’apprentissage de langues.. Une récente enquête montre que, même au prix actuel, certains utilisateurs jugent déjà le service trop coûteux, et cela pourrait être encore plus le cas aujourd’hui, surtout que certaines fonctions ne sont même pas accessibles aux utilisateurs européens.La stratégie d’OpenAI s’inscrit dans une vision de long terme, visant à renforcer sa position de leader sur le marché de l’intelligence artificielle.Si cette stratégie pourrait freiner la croissance des nouveaux abonnés, elle pourrait aussi permettre à OpenAI de financer le développement continu de ses technologies et d’atteindre la rentabilité. Il reste à voir comment les utilisateurs réagiront face à ces hausses successives et si des concurrents saisiront l’opportunité d’attirer une part des abonnés perdus.Êtes-vous abonné à ChatGPT Plus ? Si oui, pour quels usages ?