WordPress vs WP Engine : c’est la guerre

Matt Mullenweg est colère

Une bataille autour de la marque WordPress

cancer pour WordPress

WP-Engine

Une escalade juridique entre Automattic et WP Engine

Conséquences pour les utilisateurs de WP Engine

Quel avenir pour WordPress ?

Depuis plusieurs années, Automattic, fondée par Matt Mullenweg, co-créateur de WordPress , détient les droits commerciaux liés à l’utilisation de la marque WordPress.. Automattic reproche à WP Engine d’avoir modifié et déformé WordPress , créant une version non officielle qu’ils vendent à un prix plus élevé. Mullenweg a été particulièrement virulent dans ses critiques, allant jusqu’à qualifier WP Engine de. Ces propos violent ont alimenté la controverse, poussant WP Engine à réagir.En réponse à ces accusations, WP Engine exige de Mullenweg et d’Automattic qu’ils cessent de diffuser des propos qu’ils jugent diffamatoires. Automattic, de son côté, a également demandé à WP Engine, par voie juridique, de. Au cœur de cette bataille se trouve la gestion des marques et leur utilisation commerciale, un sujet qui crée des tensions au sein même de la communauté WordPress.Le conflit a pris un tournant très concret lorsque Matt Mullenweg apour les sites hébergés par WP Engine. Cette action a entraîné l’impossibilité pour ces utilisateurs de bénéficier des mises à jour et des extensions officielles, générant des complications techniques. WP Engine a réagi en publiant un guide provisoire permettant à ses utilisateurs de continuer à mettre à jour leurs plugins et thèmes, tout en accusant Automattic de nuire à leur activité de manière déloyale.Ce conflit pose des questions sur la gestion d’une marque dans un écosystème open-source.. Alors que les tensions persistent, les utilisateurs se retrouvent au cœur de cette bataille juridique, impactant leur utilisation quotidienne de la plateforme.Le nœud du problème tourne beaucoup autour de lAutomattic reproche à WP Engine de ne pas contribuer à la communauté open-source. Comprenez-vous cette position, et qu’en pensez-vous ?