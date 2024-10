Vous allez pouvoir payer plus de 50 euros sans contact

Sans contact Plus

Le paiement sans contact, lancé en 2012 avec un plafond initial de 20 euros, a rapidement conquis les Français. Aujourd’hui, il représente plus de 7 milliards de transactions annuelles, soit presque la moitié des règlements par carte bancaire en 2023. Ce succès s’explique bien sûr par la simplicité du processus : il suffit de poser sa carte sur un terminal de paiement électronique (TPE) équipé de la technologie NFC, sans avoir besoin d’insérer la carte ni de taper son code (que beaucoup d’entre nous avons complètement oublié du coup) pour des montants jusqu’à 50 euros.grâce à la nouvelle fonctionnalitéLe dont on vous avait déjà parlé ici , a déjà été adopté dans plusieurs pays européens comme l’ Espagne et les Pays-Bas, et il permet de réaliser des paiements au-delà de 50 euros, tout en conservant la simplicité du sans contact. Mais pour des raisons de sécurité, le processus change un peu :. Cette mesure assure bien sûr une protection accrue. Alors certes, une étape s’ajoute, mais cela reste plus simple que d’insérer la carte. On peut néanmoins se poser la question du nom de cette nouvelle option, qui n’est plus vraimentcontact.Cette nouvelle possibilité est intéressante, mais son adoption en France est progressive. Chaque banque suit son propre calendrier pour la mise à jour des cartes et des TPE. Par exemple,, tandis que d’autres secteurs, comme la grande distribution, n’en profiteront qu’en 2025. Certaines banques, comme Fortuneo, n’ont pas encore intégré cette technologie, mais prévoient de le faire dans les prochains mois. De leur côté, les commerçants devront également s’adapter en mettant à jour leurs équipements.En parallèle du déploiement du Apple Pay et d’autres solutions de paiement mobile continuent de croître en popularité. Lancé en 2014, Apple Pay permet lui aussi de réaliser des paiements sans contact sans plafond,. Contrairement aux cartes physiques, ce service repose également sur la technologie NFC, mais inclut une authentification biométrique, comme Face ID ou Touch ID, pour sécuriser chaque transaction.De votre côté, vous êtes bien passé au sans contact,